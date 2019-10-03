معاناة أب: بيع الأقلام مش هيدخل بنتى مدرسة أو يعالجها.. فيديو

يحاول رجل فى منتصف الخمسينات الكفاح من أجل ابنته المريضة بالتأخر الذهنى وإعاقة فى اليد اليمنى، فتعيش الأسرة بسيطة الحال فى بيت صغير بمنطقة منطى على بيع الأقلام التى لا تكفى لعلاج الابنة أو دخولها المدرسة.



فى البداية، يقول إبراهيم حمدان، والد الطفلة منة البالغ من العمر ٥٥ عاما، إنه يعمل فى بيع الأقلام فى الشارع وإن حالة ابنته منذ الولادة سببها حاجتها إلى حضانة بالتنفس الصناعى، ولكن نظرا لظروفه الصعبة لم يقو إلا على وضعها فى حضانة غير مؤهلة لظروف ابنته مع ضغط الأطباء عليه ليوقع على إخلاء مسئوليتهم عند وفاة ابنته.



وأوضح أنه عندما كبرت منة ابنته وجد أنها تعانى من إعاقة فى يدها فلا تقوى على إمساك أى شيء بها، غير أنها تعانى من كهرباء زائدة بالمخ وضعف التركيز.



وأضاف: "عند دخولها مدرسة الإعداد المهنى وجدوا أنها ضعيفة التركيز وقاموا بطردها".



وناشد الأب المسئولين علاج ابنته على نفقة الدولة لأن دخله لا يسمح، وإدخالها مدرسة المعاقين ذهنيا داخلى.



للتواصل مع الحالة: ٠١٢٠٣٩٨٦٣٦٥



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