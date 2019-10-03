أول رد برلمانى بعد تخفيض أسعار الغاز لـ 5 صناعات منها الحديد والأسمنت

أشاد النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بشأن قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز لـ 5 صناعات منها الحديد والأسمنت والسيراميك لـ 5.5 و6 دولارات، مؤكدا أنها خطوة مهمة لدعم الصناعات المصرية، لافتا إلى أن أسعار الطاقة من أهم المشاكل التى تواجه الصناعات الوطنية.



وتابع طارق متولى خلال تصريحات لـ "صدى البلد" لجنة الصناعة طالبت كثيرا قبل ذلك، إعادة النظر فى أسعار الغاز بالنسبة للعديد من الصناعات، حتى يمكن عرض صناعات الأسمنت والحديد بأسعار تنافسية فى السوق المحلى والخارجى.



وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن تخفيض أسعار الغاز نتيجة طبيعية للإنجازات الكبرى التى حققتها الدولة خلال الفترة الماضة الخاصة بإنتاج الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة.



وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.



وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.