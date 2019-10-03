صدى البلد داخل معرض تراثنا.. مشروعات يدوية للحد من البطالة.. فيديو

بدأت فاعليات اليوم الاول لمعرض" تراثنا" للحرف اليدويه والتراثيه أمس الاربعاء و الذي سيستمر ليوم ٦ اكتوبر تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي الذي قام بفتتاحه أمس، ففتح المعرض ابوابه لاستقبال الزائرين.





يشارك فى المعرض أكتر من ٥٠٠ عارض حيث انه يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة في الحرف اليدوية والتراثية، وفي إطار تنفيذ خطة الدولة التي تهدف الي دعم الحرف اليدوية وعرض منتجاتها المميزة انتشارها علي مجال اوسع وتشجيع الشباب علي إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر والحد من البطالة.





يضم المعرض المفروشات، سجاد يدوي ،المشغولات النحاسية،الصدف،الخزف ،الحجاره،المنتجات النحاسية والزجاجية،التطريز علي القماش،التابلوهات والخيامية والتحف الخشبية، وحدات الإضاءه، الجلود، أخميم، الخذف وغيرها من المنتجات السيناويه قامت صدي البلد بإجراء حورات مع بعض أصحاب الحرف اليدوية المميزة المشاركة في المعرض.





قال"محمد ياسر "اعرض منتجات مختلفة من الجلد الطبيعي علي النمط الإسلامي والفرعوني للمحافظة علي تراثنا المصري الاصيل الذي يحكي عنا.





وأضافت "هدي سويلم" رئيسة مجلس ادارة تنمية المجتمع المحلي بالعريش أن اقدم المنتجات اليدوية السيناوية التي تتميز بالمتانة وروعة الغرزة و تداخل الالوان بشكل يلائم المرأة المصرية في عصرنا الحالي، حيت انني اجمع بين الثرات بين الماضي والحاضر، بالاضافة الي سعادتها بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاهدة منتجاتها ودعمه لاهل سيناء تحديدا واستقباله لهم بكل حب وتقدير ووعده بالقادم الافضل في القريب العاجل .









كما شاركت جمعية النور والأمل لمساندة الكفيفات في عرض منتجاتهم التي تتنوع بين السجاد واسبتة الغسيل الحقائب النسائية وحوامل القوارير.



