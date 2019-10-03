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توك شو

كنت فى تانية جامعة.. البابا تواضروس يروى ذكرياته مع حرب أكتوبر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:10 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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شيرين عادل
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الهدف الأساسى من إلقائه محاضرة بجامعة حلوان عن تكوين الشخصية المصرية، هو مخاطبة الشباب.

وكشف البابا تواضروس، خلال تقرير أذاعه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أنه اختار موضوع ندوته بجامعة حلوان عن محركات الحياة والتى تسهم فى بناء الشباب.

وأكد البابا تواضروس، أن الشباب هم طاقة وحيوية الوطن، وتقديم أى خدمة لهم يجب تكون فى محلها، لافتا إلى أن الندوة جاءت بالتزامن مع احتفالات أكتوبر، خاصة أن قطاعا كبيرا من الشباب لم يعاصر الأحداث، مشيرا إلى أنه كان فى الفرقة الثانية فى الجامعة خلال فترة حرب أكتوبر.

وتابع البابا تواضروس، أنه يتذكر من حرب أكتوبر أن الروح المعنوية كانت مرتفعة بكل الانتصارات التى شهدتها الحرب، لافتا إلى أن شهر أكتوبر يعبر عن الانتصار والتفوق.

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