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منوعات

كارثة.. ثغرة خطيرة في واتساب تسرق صورك وملفاتك

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:24 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
اكتشف باحث أمني ثغرة أمنية خطيرة داخل تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب "WhatsApp"، بحيث تسمح هذه الثغرة للمتسللين بالوصول إلى الملفات والرسائل الخاصة بالضحية باستخدام ملفات (GIF) خبيثة.

وينبع الخطر من خلل مزدوج في تطبيق التراسل، وفقًا للباحث الأمني ولقبه (Awakened)، وتشير الثغرة الأمنية المزدوجة إلى حدوث تلف في الذاكرة والذى يمكن أن يتلف أحد التطبيقات، أو فتح طريق للمتسلل يمكن من خلاله أساءه استخدامه للحصول علي إمكانيه الوصول إلى جهازك والتحكم فيه، بحسب ما ذكره موقع "the next web".

ولتنفيذ الهجوم يقوم المتسلل بإنشاء وإرسال صور GIF ضارة، لخداع المستخدم حتى يقم بفتح معرض واتساب لمعاينة الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF، لإرسال أي صورة.

وكتب الباحث الأمني: "الثغرة تعمل حتى الإصدار 2.19.230 من تطبيق واتساب، على نظامي التشغيل أندرويد 8.1 وأندرويد 9، لكن لا يعمل على نظام أندرويد 8 أو الأنظمة الأقدم، ولكن الشركة صححت هذا الخطأ بشكل رسمي ضمن الإصدار الجديد 2.19.244".

ولم تعلن الشركة المالكة لتطبيق واتساب عن عدد المستخدمين المتأثرين بهذه الثغرة، وقال متحدث باسم الشركة: "لقد تم الإبلاغ عن تلك المشكلة ومعالجتها بسرعة في الشهر الماضي، ونحن نعمل دائمًا على توفير أحدث ميزات الأمان لمستخدمينا".

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التى تتعرض فيها المنصة المشفرة واتساب لهذه الهجمات من خلال ثغرات خطيرة به، ففي خلال العام الجاري كشفت العديد من التقارير عن نقاط الضعف في التطبيق، والتي يمكن استغلالها من قبل المهاجمين و التي تجعل المستخدمين عرضة لعواقب خطيرة.
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