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محافظات

السياحة تتدفق على عروس الصعيد.. وتسهيلات بالمناطق الأثرية في المنيا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:00 م
وفد سياحي
وفد سياحي
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السياحة العالمية تتدفق على عروس الصعيد، حيث زار وفد سياحي متعدد الجنسيات، ضم زائرين من دول (امريكا ـ كندا ـ جنوب إفريقيا)، المعالم الأثرية والسياحية بالمنيا للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

يقول اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والتي تؤهلها أن تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، موضحًا أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، خاصة أنها تحوي بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية.

كما وجه المحافظ مدير إدارة السياحة، بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم مع تهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا وترك أثرا جيدا في نفوس الزائرين.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة أن برنامج الوفد يشمل زيارة مناطق بني حسن وتل العمارنة خلال مدة إقامتهم، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن، التي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".
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