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برلمان

ارتفع 2.7 مليار دولار.. قطاع السياحة ينتعش ويزيد من إيراداته

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:03 م
قطاع السياحة
قطاع السياحة
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة لدعم السياحة وحالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها الدولة، أدت إلى تبعات إيجابية على معدلات السياحة.

وأشار النائب فى بيان له إلى أن إيرادات السياحة في مصر زادت بمقدار 2.7 مليار دولار أمريكي، لتصل إلى 12.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2018-2019، حيث قفزت مصر تسعة مراكز في مؤشر القدرة التنافسية للسفر والسياحة الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر، لتصل إلى المركز 65.

وأكد من أهم أسباب هذا التحسن، هو أن مصر أصبحت هي الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الاستدامة البيئية والموارد الثقافية، بجانب تحسن مؤشر الأمن والحماية في المنطقة.

وأشاد النائب بخطة وزيرة السياحة ودورها في دعم الترويج المتميز للسياحة المصرية واستحداث آليات جديدة كانت لها أثر مباشر في هذا التحسن.
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