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مصادرة 600 جرام سرطان البحر.. روسيا تطلق النار على 64 صياد كوري.. شاهد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:17 م
لحظة توقيف 64 كوريا
لحظة توقيف 64 كوريا شماليا في المياه الروسية .
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن لحظة توقيف 64 كورياً شمالياً في المياه الروسية.

ووفقاً للتقرير فإن حرس الحدود الروس تمكنت في 1 و2 أكتوبر 2019 ، من منع 64 كوريا شماليا من ممارسة الصيد الجائر على متن 4 زوارق صيد، في المنطقة الاقتصادية الروسية في بحر اليابان.

وأطلق رجال حرس الحدود، النار على زورق صيد كوري شمالي، خلال عملية احتجاز هؤلاء الصيادين، الذين مارسوا الصيد الجائر في مياه المنطقة الاقتصادية الروسية ببحر اليابان.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، إن "الزورق لم ينفذ الطلب المشروع من جانب خفر السواحل الروسي، بالتوقف للتفتيش، ولذلك تم إطلاق النار عليه، فتسبب ذلك باندلاع النيران في قسم المحركات".

وبعد إطفاء الحريق، وإجلاء أفراد الطاقم وعددهم 21 شخصًا، تم احتجاز الزورق. ونتيجة للحادث، أصيب 5 من الصيادين الكوريين الشماليين بجروح، وتم تقديم العلاج اللازم لهم.

وتمت مصادرة 6 أطنان من الحبار، وأكثر من 600 كيلوجرام من سرطان البحر، وثلاثة أسماك القرش. وجرى نقل الزوارق والصيادين والموارد البحرية التي تم صيدها إلى ميناء ناخودكا.
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