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حوادث

انهيار منزل في السويس.. والسكان يبيتون في مدرسة لحين توفير البديل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:02 م
انهيار عقار
انهيار عقار
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حسن غنيمة
أخلى اليوم الجهاز التنفيذى بحى الجناين بمحافظة السويس 7 أسر بأحد العقارات بجوار الجمعية الزراعية بمنطقة أبو عارف الكائنة داخل نطاق الحى بسبب انهيار المنزل ووجود خطر داهم يهدد حياتهم. وتقرر تسكينهم بمدرسة المكفوفين لحين تدبير سكن دائم لهم.

وكان حى الجناين في السويس تلقى بلاغا بانهيار سقف عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة أبو عارف شارع الجمعية الزراعية القديمة، وعلى الفور أصدرت عالية فريد رئيس الحى التعليمات الي الادارة الهندسية بالتحرك الفوري والتوجه بسيارات ومعدات الحي إلى موقع العقار.

قررت اللجنة الهندسية بالحى إخلاء العقار من السكان والذي يتواجد فيه 7 أسر وتم عمل الكشف باسمائهم من اجل التنسيق مع الجهة المنوطة لتوفير مسكن بديل لهم بالإيواء لحين عمل بحث للحالات، ولم تحدث أي إصابات في الأفراد، وتم نقلهم بسيارات الحي الي السكن المؤقت بالإيواء العاجل.
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