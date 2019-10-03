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أخبار العالم

انطلاق مهرجان الجنادرية بالسعودية في ثوبه الجديد.. نوفمبر 2020

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:55 م
علم السعودية
علم السعودية
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نادر سمير:
حدّدت وزارة الثقافة السعودية شهر نوفمبر من عام 2020م موعدًا للانطلاقة الجديدة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" بعد تسلّمها مهمة الإشراف على المهرجان من وزارة الحرس الوطني في شهر يوليو الماضي.

وبدأت وزارة الثقافة السعودية استعداداتها لتقديم دورة متميزة تستكمل بها النجاحات التي حققها المهرجان في سنواته السابقة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عبدالكريم الحميد أن الوزارة تسعى لتطوير المحتوى الثقافي للمهرجان وتقديم فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة تعكس عمق التراث الوطني، تواكب قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في وقت متزامن، مع ما يُتيحه ذلك من فرص تقديم الثقافة السعودية الغنية للزوار من مختلف دول العالم.

وأضاف أن الوزارة منذ تسلّمها مهمة الإشراف على المهرجان في يوليو الماضي وهي تعمل مع العديد من الجهات لوضع تصور شامل للدورة المقبلة من المهرجان، ودراسة زيادة أيام فترته التشغيلية، وذلك ضمن خطة استراتيجية تحسينية للمهرجان تستمر لثلاث سنوات قادمة، لضمان ظهوره بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة وتطلعات الجمهور من مختلف الشرائح.

وأوضح "الحميد" أن وزارة الثقافة بدأت بتنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل المتعددة مع خبراء ومثقفين من أجل بحث سبل تطوير المهرجان وإثرائه بمحتوى ثقافي يواكب النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات والورش مستمرة على مدى الأشهر القليلة القادمة لزيادة مساحة النقاش المشترك بين الوزارة والخبراء الذي يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة.

يذكر أن الدورة المقبلة من المهرجان ستكون الأولى التي تنظمها وزارة الثقافة، وذلك بعد 34 دورة سابقة نظمتها وزارة الحرس الوطني بدءًا من عام 1985م.
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