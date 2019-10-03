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تعليم

شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:19 م
المدارس تحتفل بذكرى
المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
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ياســـمين بدوي
حرصت عدد من المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

ففي مدرسة النزهة الحجاز التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة، قام عدد من التلاميذ بارتداء زيا عسكريا لتمثيل دور أبطال حرب أكتوبر المجيدة خلال طابور الصباح.

كما تم تخصيص الإذاعة المدرسية، لسرد حكايات عن انتصار مصر في حرب أكتوبر المجيدة وكواليس هذه الحرب.

وفي محافظة الجيزة، شهدت مدارس صلاح الدين، قيام طلاب المدرسة برفع أعلام مصر احتفالا بانتصارات أكتوبر.

كما شهدت مدرسة القاهرة الدولية بالسادس من أكتوبر، احتفالا في طابور الصباح بنفس الطريقة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت تعليمات لجميع المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2019 /2020، توصي بغرس قيم المواطنة، وروح الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب من خلال الالتزام بتحية العلم، والتأكيد على أهمية أداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني خلال الطابور المدرسي.
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد بالصور.. المدارس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
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