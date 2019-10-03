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اقتصاد

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات وسط مبيعات محلية وعربية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 14170 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2012 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 17060 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 5284 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 513 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1380 نقطة.
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