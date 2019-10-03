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رياضة

نجم الأهلي يغيب عن المران الجماعي.. تعرف على التفاصيل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:17 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
غاب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام عاشور، عن التدريبات الجماعية صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحصل عاشور على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران الفريق اليوم لظروف خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين على حساب سموحة والإنتاج الحربي.

ويطير الأهلي إلى أسوان في الخامسة والنصف صباح غدٍ الجمعة للمبيت في أسوان، استعدادا لمواجهة السبت.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأخير في الثالثة عصر غدٍ الجمعة في أسوان، استعدادا للقاء.
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