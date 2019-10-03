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حوادث

يسافر من دمياط للقاهرة وتنتهى حياته بشربين.. تعرف على سبب وفاة مسن

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:02 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقى مسن مصرعه خلال استقلاله القطار المتجه من دمياط للقاهرة فى أثناء توقفه بمحطة شربين.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة شربين بوفاة فنى تكييف خلال استقلاله القطار رقم ٩٦٤ المتجه من دمياط للقاهرة، وتوقفه بمحطة شربين.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن المتوقى يدعى عادل صبحى جرجس ٥٩ سنة، فنى تكييف بالقطار، وبسؤال ناظر المحطة أفاد بأن الوفاة حدثت خلال عمل المتوفى بالقطار.

وبانتداب مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاه سكته قلبية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٥٩٢ لسنة ٢٠١٩ إدارى مركز شربين وأخطرت النيابة بالواقعة.
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