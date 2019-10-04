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برلمان

برلمانية تحذر من تأخير تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
التابلت
التابلت
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أسامة علي
حذرت الدكتور ماجدة نصر عضو لجنة التعلمي بمجلس النواب من تكرار نفس خطأ العام الماضى بشأن تسليم التابلت لطلاب الصف الاولى الثانوى الجدد.

وأضافت ماجدة نصر خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، حسب ما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي علي دفعات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين بعدد ٦٥٠ ألف جهاز.

وتابعت عضو لجنة التعليم، الامتحانات تكون فى الـ 10 ايام الاولى من شهر يناير، وذلك يعنى عدم توفر الوقت الكافى امام الطلاب للتدرب على استخدام التابلت، معقبة:" نفس مشكلة العام المااضى والوقوع فيها يحتاج العديد من الاجوبة".
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