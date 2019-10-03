Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك ابرزها.. 3 تحديات جديدة تواجه فايلر مع الأهلي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:25 م
فايلر
فايلر
Advertisements
عبدالله هشام
حظي رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بإشادة كبيرة بعد تحقيق الفوز على فريق الانتاج الحربي أمس بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في ثاني جولات الدوري الممتاز المصري موسم 2019-2020 .

ورغم موجة الانتقادات التي لاحقت مجلس إدارة النادي الأهلي بعد التعاقد مع فايلر بسبب السيرة الذاتية الضعيفة إلا أنه نجح في كسب حب واحترام ومساندة الجماهير بعد الفوز في أول خمس لقاءات أهمها كان أمام الغريم التقليدي الزمالك في كأس السوبر المصري .

ومازالت التحديات تلاحق فايلر بعد عبوره من المهمة الأولى وهي كسب ثقة الجماهير .

ونعرض لكم 3 تحديات أمام فايلر :

1- مباراة أسوان
يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام الصاعد حديثا للأضواء والشهرة أسوان إلا أن المباراة ستكون صعبة على المارد الأحمر بسبب توقيتها حيث ستقام في تمام الساعة الثالثة عصرا

وهذا التوقيت سيكون صعب بالتأكيد على لاعبي الأهلي بسبب تعودهم على خوض المباريات في الليل وتحت الاضواء الكاشفة بجانب ساعات السفر الطويلة من القاهرة حتي زهرة الجنوب .

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 5-10 علي ملعب أسوان في تمام الساعة الثالثة عصرا .

2- دوري ابطال افريقيا
تتجه أنظار جماهير الأهلي إلي الاميرة السمراء ولقب بطولة دوري ابطال افريقيا الغائب منذ 2013 وبالنظر للتصنيف فإن مجموعة الأهلي ستضم احد فرق التصنيف الثاني وهم النجم الساحلي التونسي ، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ، الزمالك المصري ، الرجاء المغربي وبالتالي ستكون المباراة أمام المنافس قوية للغاية .


3- الزمالك في الجولة الرابعة
للمرة الثانية وفي أقل من شهر سيواجه الأهلي تحت قيادة فايلر منافسه وغريمه التقليدي الزمالك في بطولة الدوري يوم 19-10 وهي بمثابة التتويج بدرع الدوري بالنسبة للجماهير .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتفالات صاخبة لـ لاعبي الأهلي عقب التتويج بدرع الدوري ..فيديو

دمتم سندا لنا.. وليد سليمان يهنئ جماهير الأهلي بدرع الدوري

مبروك جمهور الأهلي.. نجم الفريق يوجه رسالة تهنئة لـ الجماهير

لاسارتي يحتفل مع جماهير الأهلي بدرع الدوري الـ 41 .. فيديو

حد كان عنده شك.. رمضان صبحي يحتفل بطريقة مميزة بتتويج الأهلي بدرع الدوري

أقل ما يمكن أن يقدم لهم.. شريف إكرامي يهنئ جماهير الأهلي بدرع الدوري

ترشيحاتنا

بديلة للكيراتين.. وصفة لن تكلفك جنيهين لفرد الشعر فى 30 دقيقة

عبد الحفيظ: فايلر يسير على نهج جوزيه.. لا يترك التفاصيل

تعليقات صادمة على استبعاد محمد صلاح من المنتخب.. شاهد

مشاهير وأطفالهم في حصص لعب وضحك وتنافس بـ معكم منى الشاذلى مساء اليوم

بعد استعادة بريقه.. بايرن ميونخ يسعى للحفاظ على كوتينيو الموسم القادم

محمد صلاح يدخل صراعا شرسا مع ميسي.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور

صمداي.. بيت الدلافين الأجمل في بقاع البحر الأحمر

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة درة الساحرة