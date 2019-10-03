الزمالك ابرزها.. 3 تحديات جديدة تواجه فايلر مع الأهلي

حظي رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بإشادة كبيرة بعد تحقيق الفوز على فريق الانتاج الحربي أمس بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في ثاني جولات الدوري الممتاز المصري موسم 2019-2020 .



ورغم موجة الانتقادات التي لاحقت مجلس إدارة النادي الأهلي بعد التعاقد مع فايلر بسبب السيرة الذاتية الضعيفة إلا أنه نجح في كسب حب واحترام ومساندة الجماهير بعد الفوز في أول خمس لقاءات أهمها كان أمام الغريم التقليدي الزمالك في كأس السوبر المصري .



ومازالت التحديات تلاحق فايلر بعد عبوره من المهمة الأولى وهي كسب ثقة الجماهير .



ونعرض لكم 3 تحديات أمام فايلر :



1- مباراة أسوان

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام الصاعد حديثا للأضواء والشهرة أسوان إلا أن المباراة ستكون صعبة على المارد الأحمر بسبب توقيتها حيث ستقام في تمام الساعة الثالثة عصرا



وهذا التوقيت سيكون صعب بالتأكيد على لاعبي الأهلي بسبب تعودهم على خوض المباريات في الليل وتحت الاضواء الكاشفة بجانب ساعات السفر الطويلة من القاهرة حتي زهرة الجنوب .



وتقام المباراة يوم السبت الموافق 5-10 علي ملعب أسوان في تمام الساعة الثالثة عصرا .



2- دوري ابطال افريقيا

تتجه أنظار جماهير الأهلي إلي الاميرة السمراء ولقب بطولة دوري ابطال افريقيا الغائب منذ 2013 وبالنظر للتصنيف فإن مجموعة الأهلي ستضم احد فرق التصنيف الثاني وهم النجم الساحلي التونسي ، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ، الزمالك المصري ، الرجاء المغربي وبالتالي ستكون المباراة أمام المنافس قوية للغاية .





3- الزمالك في الجولة الرابعة

للمرة الثانية وفي أقل من شهر سيواجه الأهلي تحت قيادة فايلر منافسه وغريمه التقليدي الزمالك في بطولة الدوري يوم 19-10 وهي بمثابة التتويج بدرع الدوري بالنسبة للجماهير .