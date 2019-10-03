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أخبار البلد

الرئيس السيسى يجتمع بـ المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:26 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد إبراهيم
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوضع أكاليل من الزهور، على قبر الجندي المجهول، وذلك في النصب التذكاري بمدينة نصر.

وكان في استقبال، الفريق أول محمد زكي ، القائد العام للقوات المسلحة، وزيرة الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، كما حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني وأسرة الرئيس الراحل أنور السادات.

وبعد ذلك، اجتمع الرئيس السيسي بـ المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
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