الصيدلانية الفنانة.. مي مجدي ترسم لوحات على التذاكر وقشر البيض.. فيديو

هربت من الضغوط النفسية التى واجهتها بالرسم فأبدعت ، حتى اكتشفت موهبتها في الخامسة والعشرين، بدأت بالرسم على تذاكر الاتوبيس والمترو، حتى وصلت للرسم على بذر المانجو وقشر اللب والكركديه والمناديل والموز والليمون وقشر البيض، ربطت بين دراستها العلمية والرسم بطرق متطورة، واختارت الأصعب حتى تثبت نفسها وموهبتها.





قالت مى مجدى رسامة هاوية، إنها تخرجت في كلية الصيدلة وبعد انتهاء الدراسة مرت بفترة نفسية صعبة لعدم حبها للعمل في مجال الصيدلة فقررت الهروب الى الرسم حيث تعلمت الرسم من منزلها عن طريق الإنترنت، واستخدمت في البداية القلم الرصاص حتى وصلت لـ "السوفت باستل ، قشر البيض ، ألوان الإكريلك"





* لوحة على تذكرة





استخدمت الدكتورة مى مجدى مواد مختلفة ورسمت على أشياء لم يستخدمها أحد لإظهار إرادتها فى أن تكون مختلفة وألا تدخل مجال الرسم وهي تفعل المعتاد فكانت ترسم على تذاكر الأتوبيس صغيرة الحجم لوحة كاملة معبرة عند رؤيتها، كما استخدمت قشر البيض في الرسم .









* الرسم والأدوية معًا



