توقف العظة الاسبوعية لـ البابا تواضروس لهذا السبب

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم في احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة مع كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.



ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في النصب التذكاري، تخليدًا لذكرى الأبطال، الذين حققوا النصر واستعادة الأرض يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣.



أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى منتصف الشهر المقبل بسبب السفر خارج مصر.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد أعلن خلال عظته الأسبوعية أمس توقف اجتماعه الأسبوعي حتي منتصف الشهر المقبل بسبب سفره إلى الخارج.



وقال قداسة البابا تواضروس – خلال العظة - إن مصر تحتفل خلال هذه الأيام بمرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة وأن هذه الانتصارات صفحة خالدة في تاريخ الوطن والمجتمع المصري، لافتا إلى أن انتصار أكتوبر كان فرصة لاستعادة مصر لنفسها ومكانتها بين الدول، وأنه كان فرصة أيضا لتكاتف جميع المصريين من أفراد الجيش والشرطة والشعب، والوحدة بين كل المواطنين.