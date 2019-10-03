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فن

شاهد | متابعون يحرجون منة فضالى بسبب لون بشرتها

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:20 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة منة فضالى، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت منة فضالى بإطلالة ساحرة، حيث اعتمدت فى ظهورها على فستان كروهات نبيتى طويل وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ومكياج سميك أبرز ملامحها الأنوثية.

وجاءت التعليقات كالتالى: "تجنني يا حبيبي"_ " علي الرايق يا منوش " _ " بقالك سنه بتعملى تان "_ " لون بشرتك بقى محرق".
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