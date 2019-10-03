طالب يصاب بغيبوبة داخل المدرسة.. اصطدم بالسور في الفسحة

أصيب طالب بغيبوبة إثر اصطدامه بسور مدرسة خلال الفسحة بإحدى قرى مركز ميت سلسيل.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمركز شرطة ميت سلسيل من مستشفى ميت سلسيل بوصول الجرايحى حسنى محمد ناصف، ١٢ عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم الجعافرة التابعة للمركز، بسبب اصطدامه بسور المدرسة.



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال والده أكد أنه خلال لعب المصاب فى فناء المدرسة خلال الفسحة اصطدم بسور المدرسة، مما أدى الى إصابته وفقدانه للوعي.



وجرى نقله الى مستشفى الطوارئ لخطورة حالته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٩٢ عوارض ميت سلسيل لسنة ٢٠١٩ وأخطرت النيابة.

