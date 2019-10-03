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أخبار البلد

مدبولي: نسب النمو في مصر الأعلى على مستوى العالم

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:02 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته، بشأن اتفاقية تسوية النزاع بين شركة المصر التابعة لقطاع الأعمال وشركة إعمار، في ظل مشاكل ظلت ٤ الى ٥ سنوات، موضحا أن هذا التفاوض الجد يأتي منً جانب الحكومة في ظل حرصها على تشجيع القطاع الخاص وتذليل العقبات التي يواجهها.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء عقب توقيع الاتفاقية، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، مكملا: "نعمل على حل مشكلات القطاع الخاص بما يحقق الاستفادة المشتركة، مع عدم خلق عقبات للقطاع الخاص الذي له دور رئيسي في خلق فرص عمل".

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ضمنت حقوق تسوية عادل في عديد من القطاعات لينطلق كل من القطاع الخاص"، موضحا أن الأراضي مطروحة أمام الشركات وسعرها متاح سواء في إطار الشراكة أو البيع".

وتابع "مدبولي": "أنه من خلال التوسع في المدن الجديدة بالبنية الأساسية نشجع القطاع الخاص أيضا بالاستثمار بها".

وأكد مدبولي أن نسب النمو في مصر الأعلى على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على البنية الأساسية والتحتية وتشجع القطاع الخاص على العمل بها.
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