ثقافة أسوان تنظم محاضرات عن انتصارات أكتوبر لتوعية المواطنين.. صور

تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بكافة بيوت وقصور فرع ثقافة أسوان.





حيث أقيم بقصر ثقافة الطفل بخور عواضة محاضرة "عظماء من بلدنا محمد أنور السادات" ألقتها مها زغلول - مدرس تاريخ والتى أشارت إلى أن السادات كان رئيس جمهورية مصر العربية المتحدة، ولد فى قرية ميت أبو الكوم بالمنوفية عام 1918، وتخرج من الأكاديمية العسكرية 1938، وانضم إلى حركة الضباط الأحرار، وأقام ثورة ضد الملك فاروق الأول سنة 1952، وتقلدا بعدها عدادات مناصب فى الدولة منها وزير دولة سنة 1954، ورئيسًا لمجلس الأمة 1960 إلى 1961.





كما اختاره السيد الرئيس جمال عبد الناصر نائب له حتى وفاة الرئيس جمال فى 28 سبتمبر 1970، إشتهر السادات بجرأته وحنكته ودهاء السياسي فيما عرفه بثورة التصحيح، عمل السادات على التحضير لاسترجاع شبة جزيرة سيناء من قبضة إسرائيل أثر النكسه سنة 1967 حيث تمكن بإرادته من هزيمتهما بعد ثلاثة سنوات من بعد حكمه في حرب أكتوبر 1973، حصل السادات علي جائزة نوبل للسلام عام 1978 مناصفة مع رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن إثر توقيعه معاهدة السلام في كامب ديفيد وهو ما تسبب في حدوث معارضة داخل مصر والدول العربية ، وتم اغتياله عام 1981.





فيما أقامت مكتبه الحجز بحري مسابقه ثقافيه واكتشاف مواهب فنية فى "الشعر والغناء" لعدد من طلاب مدرسة النصر، ونفذت مكتبه الطفل والشباب بكلح الجبل محاضرة بعنوان " انتصارات أكتوبر" ألقاها محمد سيد مدرس تاريخ، تحدث عن النجاح الذى حققه جنودنا البواسل فى حرب أكتوبر، الدروس المستفادة من حرب أكتوبر بحضور عدد من طلاب مدرسة حسين عبده الإبتدائية .





كما نظم قصر ثقافة كوم أمبو محاضرة بعنوان" العنف السياسى ضد المرأة" ألقاها حسين شحات وذلك ضمن نشاط نادى المرأة بالقصر وبالتعاون مع جمعية المستقبل بكوم أمبو والذى أشار إلى أن هناك اشكال متعددة من العنف ضد المراة منها العنف السياسى، حيث تسلب المرأة من حقها في التعبير عن رأيها السياسي، وحرمانها المشاركة في الحياة السياسية كالترشح في البرلمان، أو المجالس المحلية، على الرغم من امتلاكها المؤهلات اللازمة لذلك، وكثيرًا ما ترتبط القوانين بالعادات والتقاليد التي تهمش دور المرأة، ويعد إحداث التعديلات التشريعية للتمكين السياسي للمرأة هو أحد أهم المؤشرات التى تستخدمها الحكومة المصرية للحد من العنف السياسي ضد المرأة .



