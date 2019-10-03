تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بجهينة بتكلفة 66 مليون جنيه.. تعرف عليها

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج عن تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة جهينة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بتكلفة 66 مليون و251 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.





وأشار محافظ سوهاج الى الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية عنيبس بتكلفة 13 مليونا و 200 ألف جنيه، والإنتهاء من خطوط الشبكات وشبكات الانحدار، وخط الطرد بنسبة 100%، لافتًا إلى استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية الحرافشة بتكلفة 6 ملايين جنيه، مضيفًا الى العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية نزه الدقيشية بتكلفة 9 ملايين جنيه.





وأوضح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة أنه في مجال مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغ عدد العملاء من شباب وأبناء المركز 148 شابا، حيث تم دعمهم بتكلفة 19 مليونا و943 ألف جنيه من "مشروعك".





وفي مجال رصف الطرق، لفت رئيس المركز إلى رصف عدد من الطرق بأطوال مختلفة، من الخطة الاستثمارية بمبلغ 17 مليوناً و750 ألف جنيه، لافتًا الى رصف 16 كيلو مترًا، مشيرًا الى تطوير مدخل قرية الطليحات بالجهود الذاتية بتكلفة 8 آلاف جنيه، وتجميل ميدان المدينة، والقرى المجاورة بتكلفة 350 ألف جنيه، مشيرًا الى الانتهاء من استكمال تجميل ميدان النصر بجوار مدرسة الزراعة و شارع هندسة الري، كما تم رفع كميات من القمامة والمخلفات الصلبة تقدر بـ 5000 طن، ونقلها للمقلب العمومي.





وقال رئيس المركز إن العمل مستمر في إحلال وتجديد مستشفى جهينة المركزي، بتكلفة 180 مليون جنيه، حيث ستخدم أهالي جهينة بالكامل، وتسهم بشكل أساسي في تطوير المنظومة الصحية بالمركز، مشيرًا إلى استمرار العمل ايضا في مبنى مرور جهينة بتكلفة 12 مليون جنيه.



