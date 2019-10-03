بـ شيفون ولامع.. يسرا تتألق بإطلالة أنيقة على إنستجرام

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها بصحبة مجموعة من الفنانين والشخصيات المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعى وموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من حفل افتتاح مؤسسة للثقافة والعلوم.



وظهرت يسرا ببنطلون أسود طويل، وتوب بدون أكمام وفوقه بلوزة باللون الأسود من الشيفون ومطرزة، وحملت بورتوفيه باللون الأسود.



وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها وأحمر شفاه باللون الروز.



ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط صغير وخاتم لليد لإكمال إطلالتها.

