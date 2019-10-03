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منوعات

سامسونج تقدم أول تابلت بتقنية الـ 5G.. تعرف على التفاصيل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:03 م
صدى البلد
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كريم جمال
تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لطرح أول تابلت يعمل بتقنية اتصال الجيل الخامس 5G، والذى سيطرح لأول مرة فى سوق الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن تقدم شركة Verizon الأمريكية للإتصالات التابلت الجديد، مثلما قدّمت للسوق الأمريكى نسخة الجيل الخامس من هاتف جلاكسى S10.

وسيكون فى القائمة هاتف Galaxy A90 الذى يأتى ايضًا بنسخة الجيل الخامس، وسيحمل التابلت الجديد اسم Galaxy Tab S6 5G.

وسيحتوى التابلت الخارق على معالج قوى من نوع Snapdragon 855، ومن المنتظر أن يبدأ سعره من 650 دولارًا أمريكياً.
سامسونج تقدم أول تابلت بتقنية الـ 5G.. تعرف على التفاصيل
سامسونج تقدم أول تابلت بتقنية الـ 5G.. تعرف على التفاصيل
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