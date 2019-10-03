جمال السيد: البراعم جاهزون للموسم الجديد.. والأهلي حريص على تفوقهم الدراسي

أكد جمال السيد، مدير قطاع البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي لفرق مواليد 2008 و 2009 و 2010 أن هذه المراحل السنية مهمة جدًا وتحتاج لتأسيس جيد للاعبين في كل الجوانب، خاصة الجانب المهاري، من خلال التدريب على أساسيات كرة القدم بشكل صحيح وممنهج.



وأوضح جمال السيد أن تدريب اللاعبين الصغار على مهارات كرة القدم يتركز على عدة جوانب، مثل تمرير الكرة بدقة والمراوغة والتسليم والتسلم والضربات الرأسية وغيرها، مشيرًا إلى أن تأسيس اللاعب بشكل صحيح يؤثر بشكل إيجابي على مستقبله في كرة القدم.



وأكد جمال السيد أن قطاع البراعم بالأهلي يهتم دائمًا بوجود توازن بين ممارسة كرة القدم والدراسة، حرصا من إدارة النادي علي تفوق اللاعبين دراسيا، لذلك يلجا قطاع البراعم إلي تخفيض عدد الحصص التدريبية للاعبين الصغار أثناء فترة الدراسة، حتي لا تؤثر الكرة على التعليم.



وأشار مدير قطاع البراعم بالأهلي إلى أن جميع أن المدربين في القطاع حريصون على تفوق اللاعبين دراسيا وينصحونهم دائما بضرورة تحقيق التوازن بين الدراسة وكرة القدم.



وأشار جما السيد إلى أن أشبال الأهلي مستعدون بشكل جيد للمشاركة في مهرجانات البراعم المقرر انطلاقها خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أنه رغم عدم احتساب نتائج أو نقاط في هذه المهرجانات إلا أن المدربين يطالبون اللاعبين دائمًا بتحقيق الفوز، بهدف غرس ثقافة الفوز بداخلهم منذ الصغر .



وشدد على أن تحفيز البراعم على الفوز يتم بدون ضغوط حتي لا يؤثر على الجانب النفسي لدى اللاعب ويساعده على إبراز مهاراته وقدراته الكروية.