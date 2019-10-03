السيطرة على حريق هائل بأحد الأفران في نبروة

سيطرت الحماية المدنية بالدقهلية على حريق هائل شب داخل أحد المخابز بقرية الدروتين مركز نبروة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران التي التهمت محتويات المخبز، وذلك قبل أن تمتد إلى المباني المجاورة.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة نبروة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الدروتين دائرة مركز شرطة نبروة بنشوب حريق هائل بأحد المخابز بالقرية.



وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف وضباط المباحث الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بأحد المخابز الآلية بالقرية ملك المواطنة نادية الصباحي عبد الرحيم، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي المباني المجاورة وذلك بعدما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، وأسفر الحادث عن احتراق محتويات الفرن بالكامل دون وقوع خسائر أو إصابات بالأرواح، ولم يعلل العاملين بالمخبز سبب الحريق.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.