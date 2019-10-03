صرف الخبز بهذه الطريقة.. لو اتعطل سيستم شبكات البطاقات التموينية الوزارة عندها البديل

قدمت وزارة التموين اعتذارا لجميع المواطنين وأصحاب المخابز، بسبب وجود عطل في شبكة البطاقات التموينية الخاصة بتوزيع الخبز.





وأكدت الوزارة أنه جار اتخاذ اللازم من الناحية الفنية لإعادة النظام للعمل الطبيعي، وفي هذه الفترة تم اتخاذ الإجراءات الآتية:

- يتم صرف الخبز للمواطنين في حالة تعذر الصرف بالبطاقة الذكية من خلال كشف ورقي ويتم تسجيل رقم البطاقة التموينية وعدد الأرغفة واعتماده من مكتب التموين بعد الصرف، ويسمح للمواطنين بترك البطاقة التموينية لدى المخبز دون تحمل المواطنين أو أصحاب المخابز أى مسئولية خلال فترة العطل.- يتم صرف حصة المخبز من الدقيق كاملة خلال فترة توقف النظام دون النظر لما تم تسجيله من مبيعات على النظام.وناشدت وزارة التموين جميع المواطنين وأصحاب المخابز التعاون لحسن أداء الخدمة لحين إعادة الشبكة للعمل الطبيعي والوزارة على تواصل مع وزارة الاتصالات والشركات العاملة فى الاتصالات، وكذلك الشركات العاملة فى توزيع الخبز لحل المشكلة فى أقرب وقت.مع الإحاطة بأن جميع المخابز قامت بالعمل اليومي لإنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين، وتمت زيادة ساعات العمل للمخابز حتى الثامنة مساءً مع وجود بعض المخابز تعمل حتى الساعة الحادية عشرة مساء.