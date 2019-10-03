Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

صرف الخبز بهذه الطريقة.. لو اتعطل سيستم شبكات البطاقات التموينية الوزارة عندها البديل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
قدمت وزارة التموين اعتذارا لجميع المواطنين وأصحاب المخابز، بسبب وجود عطل في شبكة البطاقات التموينية الخاصة بتوزيع الخبز.

وأكدت الوزارة أنه جار اتخاذ اللازم من الناحية الفنية لإعادة النظام للعمل الطبيعي، وفي هذه الفترة تم اتخاذ الإجراءات الآتية:

- يتم صرف الخبز للمواطنين في حالة تعذر الصرف بالبطاقة الذكية من خلال كشف ورقي ويتم تسجيل رقم البطاقة التموينية وعدد الأرغفة واعتماده من مكتب التموين بعد الصرف، ويسمح للمواطنين بترك البطاقة التموينية لدى المخبز دون تحمل المواطنين أو أصحاب المخابز أى مسئولية خلال فترة العطل.

- يتم صرف حصة المخبز من الدقيق كاملة خلال فترة توقف النظام دون النظر لما تم تسجيله من مبيعات على النظام.

وناشدت وزارة التموين جميع المواطنين وأصحاب المخابز التعاون لحسن أداء الخدمة لحين إعادة الشبكة للعمل الطبيعي والوزارة على تواصل مع وزارة الاتصالات والشركات العاملة فى الاتصالات، وكذلك الشركات العاملة فى توزيع الخبز لحل المشكلة فى أقرب وقت.

مع الإحاطة بأن جميع المخابز قامت بالعمل اليومي لإنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين، وتمت زيادة ساعات العمل للمخابز حتى الثامنة مساءً مع وجود بعض المخابز تعمل حتى الساعة الحادية عشرة مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب عطل السيستم.. مد العمل بالمخابز حتى 8 مساء في المحافظات.. تفاصيل

التموين: استمرار العمل بالمخابز اليوم إلى الثامنة مساء بدلا من الساعة الخامسة

ترشيحاتنا

الحلاوة عندكو بالوراثة.. حفيدة نادية لطفى تشعل مواقع التواصل الاجتماعى.. شاهد

على جمعة: يجوز ارتكاب الفعل المحرم في هذه الحالة.. فيديو

كان لازم أدخل على خالي بحاجة.. مصطفى أبو تورتة يكشف الحقيقة.. فيديو

نجم الأهلي يغيب عن المران الجماعي.. تعرف على التفاصيل

بعد حادثة مصطفى أبو تورتة.. 4 طرق للتخلص من ألم الفراق

تجميد النشاط.. جلسة نارية غدا في الأهلي بعد تجاوزات مرتضى منصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في صدى البلد للحديث عن إطلالاتها الجريئة وأغنياتها وحب حياتها

أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور

صمداي.. بيت الدلافين الأجمل في بقاع البحر الأحمر