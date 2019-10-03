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رياضة

أشرف توفيق: رجال سلة الأهلي جاهزون للمنافسة على دوري المرتبط

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي أن الفريق جاهز للمنافسة على دوري المرتبط للمحترفين التي يستهل مشواره اليوم بمواجهة فريق هيئة قناة السويس.

وأوضح أشرف توفيق أن الفترة الماضية شهدت ظهور الأهلي بشكل طيب في مباريات بطولة منطقة القاهرة ، والمباريات الودية التي خاضها الفريق؛ استعدادا لدوري المرتبط وساهمت في وقوف الجهاز الفني على كافة نقاط القوة والضعف وعلاج أي أخطاء خاصة فيما يتعلق بالشق الدفاعي ،وهناك رغبة كبيرة لدي اللاعبين لتقديم عروض قوية وأداء أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأشار أشرف توفيق إلى أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم دوافع كبيرة لتحقيق الفوز وحصد البطولات، مؤكدا أن دوري المرتبط يمثل أحد أهم الأهداف التي يسعى الجهاز الى التتويج بها .

ولفت إلى أن دعم ومساندة جماهير النادي الأهلي للاعبين سيكون له دور كبير في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.
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