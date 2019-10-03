هل دمرت دودة الحشد الخريفية لمحصول الذرة؟

نفى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وجود أى أضرار وقعت على محصول الذرة من دودة الحشد الخريفية بمحافظة الأقصر، معلقًا: "أنا كنت أمس بالأقصر ولم أجد أى شكوى من الفلاحين".



وقال الدكتور سيد خليفة، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن دودة الحشد الخريفية متواجدة بالفعل فى مصر ولكنها لا تسبب أى أضرار للمحاصيل، منوهًا بأنها حشرة صيفية وليست شتوية كما يعتقد البعض.



وأضاف نقيب الزراعيين أن وزارة الزراعة تقوم بدورها على أكمل وجه من حيثُ توفير المبيدات أو الأدوات والمستلزمات التى يتم القضاء بها على تلك الحشرات، وبالتالى لا يقع أى ضرر لأى محصول.



وأكد أن دودة الحشد الخريفية جاءت إلى مصر عن طريق الحدود الأفريقية، لذا فإنها تصل إلى مصر بكميات قليلة وبالتالى يتم مكافحتها على أكمل وجه ممكن.



