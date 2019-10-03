شاهد.. لحظة هبوط هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي على الأرض

📍 There’s no place like home! Mission teams confirmed that @AstroHague, Alexey Ovchinin and @Astro_Hazzaa landed safely at 6:59am ET after a mission to conduct science and maintenance aboard the @Space_Station. Coverage continues: https://t.co/vMxa9kWyuI pic.twitter.com/DhqgyYADmL — NASA (@NASA) October 3, 2019

نشرت وكالة الطيران والفضاء الأميركية ناسا، مقطع فيديو مصور على حسابها الرسمى على تويتر، يظهر لحظة هبوط مركبة الفضاء "سويوز إم إس 12"، التي كان على متنها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، في كازاخستان.وبحسب سكاى نيوز، عاد المنصورى للأرض من جديد برفقة رائد الفضاء الأمريكي نيك هايج ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين، حيث بدأت مراحل الهبوط من محطة الفضاء الدولية، بإغلاق مدخل المركبة، ثم انفصالها. وبعدها دخلت المركبة الغلاف الجوي، قبل انفصال وحداتها.ومن ثم تم فتح المظلات وإطلاق المحرك للهبوط السلس، قبل لمس المركبة الأرض، وبذلك يكون أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.يذكر أن المنصورى أمضى مدة 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، وهو مشروع علمي وتكنولوجي متطور وعالى التكلفة في تاريخ استكشاف الفضاء.