بعد تألقه مع الأهلي.. حسين الشحات «محمد بركات» جديد يلوح في الأفق

نجح حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في قيادة فريقه للفوز أمس بنتيجة 4-0 ، على حساب فريق الإنتاج الحربي، حيث استطاع تسجيل هدف وصناعة مثله في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الدوري لهذا العام.





وتألق اللاعب حسين الشحات بشكل لافت في الفترة الأخيرة خاصة منذ قدوم السويسري رينيه فايلر وتعيينه مدربا للفريق خلفا للأورجوياني مارتن لاسارتي الذي لم يكن يشارك معه بشكل أساسي.





‏وأخذت الجماهير تشبه بالزئبقي محمد بركات بعد ظهوره بشكل يشبه طريقة لعب الزئبقي والذي دائما ما كان يظهر في المباريات الحاسمة.





حيث استطاع حسين الشحات مع الأهلي في آخر ٩ مباريات بمختلف المسابقات، أن يساهم في ١٤ هدفا للأهلي، حيث سجل ٨ أهداف وصنع ٦ أهداف.





وهذا ما يعد كأعلى معدل للمشاركة في الأهداف من لاعب في الأهلي في اخر ٥ سنوات، حيث أستطاع التسجيل في فريق الزمالك وكانو سبورت.



