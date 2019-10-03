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توك شو

منذ انهيار الليرة.. خبير اقتصادي يكشف أسباب التحديات التي يواجهها النظام التركي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:16 م
الرئيس التركي أردوغان
الرئيس التركي أردوغان
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قسم التوك شو
قال محمد ربيع، الباحث فى الشئون التركية، إن النظام التركي منذ انهيار الليرة خلال النصف الثاني من عام 2018 أصبح يواجه الكثير من التحديات، خاصة أن تركيا تستورد 75% من الطاقة من الخارج.

وأشار "ربيع" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الارتفاع فى الأسعار التى شهدتها تركيا لم تكن فقط على قطاع الكهرباء بل أيضا هناك ارتفاع فى الغاز الطبيعى فى نهاية العام الماضى قد يصل إلى 65%.

وأضاف محمد ربيع، أن ارتفاع الكهرباء بتركيا لم يكن المرة الأولى بل الثانية أو الثالثة على التوالى، موضحا أنه كان هناك ارتفاع فى نهاية يوليو الماضى يقدر بــ 15% من أسعار الكهرباء، حيث إنها تعتبر محركا رئيسيا وعنصرا هاما فى الدولة وسياستها.

وأكد الباحث فى الشئون التركية، أن الخسائر الاقتصادية التى تواجه تركيا الآن ربما تجعل أردوغان يبحث عن إيجاد وسيلة لتغطيتها عن طريق ملف الكهرباء، لافتا إلى أنه من المتوقع وجود حالة من القمع ستشهدها تركيا، بالإضافة إلى محاولته فى استفزاز الدول بالخارج.

وأوضح أن أوردوغان أعلن منذ أيام، القيام بعملية عسكرية جديدة بسوريا لمحاولة تجميع الدخل السورى وخلق حالة من التزعزع داخلها.
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