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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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محافظات

بلدي أمانة.. حملة طرق الأبواب في أسوان تكشف خداع الإرهابية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:47 م
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
يعد الاهتمام بتعريف المواطن بما تبذله الدولة والحكومة من مجهودات ملموسة على أرض الواقع لتحسين مستوى المعيشة وتلبية المطالب الجماهيرية على أكمل وجه .

وفى هذا الإطار يستعرض " صدى البلد " ما قام به المجلس القومى للمرأة بجميع محافظات الجمهورية من تنفيذ فعاليات حملة طرق الأبواب والتى تم تنظيمها تحت شعار " بلدي امانه " .

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقرر المجلس القومى للمرأة فرع أسوان بأن الحملة استهدفت توعية السيدات بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص ، وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر ، وفى نفس الوقت توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى .

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى بأن الحملة نجحت فى الوصول إلى 13 ألفًا و867 من الفتيات والسيدات وعدد 7918 شابا ورجلا بقرى السباعية - البصيلية- البصيلية الوسطى - الحاجر - العطوانى - البحيرة - الحجز بحرى - القنادلة - الملح شرق - المحاميد - الصداقة القديمة - الناصرية - الأعقاب قبلى - الأعقاب بحرى - خور عواضة .

وأيضًا مناطق وقرى عزبة شنودة - عزبة عسكر - السيل الريفى - السيل الجديد - دابود - أبو هور - الجنينة والشباك - توشكى - مدينة نصر النوبة - كورسكو - ابو حنضل - بلانة أول - بلانة ثالث - عمائر الشرطة والديوان -الإصلاح القبلية - الإصلاح البحرية - الـ50 أوضة - سبيل ابو ناجى - العتمور المستجد - البيارة - الرمد الغربى- التوفيقية - المربعات والحرية - المنشية شرق - نجع ونس - الشطب - نجع العرب - الكرنتينة - الأشراف - الغابة الكبيرة والصغيرة - ابو الريش - الشيخ إبراهيم - نجع الشيخ والكروم - القراريش بمراكز ادفو - كوم أمبو - نصر النوبة - دراو - أسوان بالمحافظة ، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفروع بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن الهدف من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى فى البلاد ، وأهمية دور سيدات مصر فى حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره .
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