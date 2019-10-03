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أخبار البلد

تكنولوجيا الأقمار الصناعية لرصد مخالفات قش الأرز على مدار الـ24 ساعة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:54 م
صدى البلد
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حنان توفيق
تعاونت الدولة مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة لمواصلة حملاتها لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز وتلويث البيئة والإضرار بصحة المواطنين، حيث حررت خلال موسم الحصاد الحالي 142 محضر حرق قش أرز حتى تاريخه ضد المزراعين المخالفين وذلك بإستخدام الاقمار الصناعية في رصد ومعرفة نقاط الحرق على مدار الـ ٢٤ ساعة يتم من خلالهم توجيه محاور التفتيش لوقف التلوث الناتج عن عملية الحرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبحسب بيان، الخميس، قامت الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة بمحافظات المنظومة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية تم خلالها فحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها ، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 18178 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 3805 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من ناحية آخرى قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغرى بلغ عدد تلك المنشأت حتى تاريخه 3383 منشأة و تبين مخالفة عدد 797 منشأة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتضمنت خطة الحد من الملوثات توعية بيبئة للمزراعين وعقد عدد من الندوات واللقاءات للتوعية بأضرار حرق قش الارز على البيئة والإنسان و فوائد جمعه وتدويره الإستفادة منه وقد وصل عدد الأنشطة التوعوية التى تم تنفيذها حتى الآن إلى 1230 نشاطًا.

وتستقبل وزارة البيئة الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م.
او عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية.أو من خلال تطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470.كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.
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