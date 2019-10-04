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برلمان

برلماني: عجز المدرسين بالمدارس منتشر على مستوى الجمهورية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
النائب احمد ابو خليل
النائب احمد ابو خليل
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أسامة علي
قال النائب احمد ابوخليل، عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر أن أزمة عجز المدرسين منتشرة على مستوى الجمهورية، معقبا:" المدرس اساس العملية التعليمة"

وأوضح احمد أبوخليل خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ان المدارس تلجأ إلى ضم طلاب اكثر من فضل فى فضل واحد للتغلب على هذه المشكلة مما يزيد من مشكلة تكدس الطلاب فى الفضول والتعليم يعانى فى الاساس من التكدس فى الفصول.

وأضاف عضو مجلس النواب، انه تقدم بطلب احاطة لوزارة التربية والتعليم لفتح باب التعاقد امام خريجى الكليات المختلفة فى اسرع وقت ممكن قبل دخول الامتحانات.

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