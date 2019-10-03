Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية لفض تشابكات بين قطاع الأعمال وإعمار الإماراتية.. سداد 100 مليون جنيه.. ومدبولي: نسب النمو في مصر الأعلى على مستوى العالم..والعبار: ندرس العديد من الفرص الاستثمارية مع القاهرة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:49 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
  • الحكومة:
  • التزام شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028
  • شركة إعمار تقوم بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض
  • محمد العبار:
  • السوق المصرية لا تزال تحمل فرصا استثمارية كبيرة
  • حجم العمالة في إعمار مصر يصل إلى 15 ألفًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية" حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.

ويأتي اتفاق التسوية الذى وقعه المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للاسكان والتعمير"، والمهندس مصطفى القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة "إعمار مصر"، في إطار سعي الدولة من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أوعقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.

وبموجب اتفاق التسوية - الذي صاغته الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وتم عرضه على اللجنة الوزارية واعتماده من مجلس الوزراء في يوليو 2019 - تتنازل الشركتان محل النزاع عن دعويي التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وتقوم شركة "إعمار" بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي وأي خلافات أخرى، وكذلك التزام شركة إعمار بانهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقي مصاريف التحكيم التي على شركة النصر.

وكانت شركة النصر رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع "هضبة المقطم" وللمطالبة بتعويض مالي، كما رفعت شركة إعمار دعوى لعدم إدخال المرافق وإصدار تراخيص المشروع في الوقت المحدد، وفي مايو 2018، وافقت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية مقابل سداد 100 مليون جنيه.

وأعرب محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، عن سعادته بتوقيع مراسم التسوية موجها الشكر إلى الحكومة المصرية التي استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع مناخ الاستثمار على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات العالمية.

وقال محمد العبار إن إعمار تدرس العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن المصرية، مشيرا إلى أنه على الرغم من النجاح الذي حققته مشاريع إعمار في مصر إلا أن السوق المصرية لا تزال تحمل فرصا استثمارية كبيرة، خاصة السوق العقارية التي تشهد نموًا سنويًا وفرصا حقيقية لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، فضلا عن أن هذه التنمية من شأنها توفير فرص العمل، وهو ما يظهر في حجم العمالة في إعمار مصر والذي يصل إلى 15 ألفًا بشكل مباشر أو غير مباشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد نزاع سنوات.. الحكومة تنهى نزاع أرض شركة المراجل البخارية وديا

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية لفض تشابكات مالية بين قطاع الأعمال والعبار

رئيس الوزراء يشهد تسوية نزاع بين النصر للإسكان وإعمار حول مشروع هضبة المقطم

رئيس إعمار الإماراتية: ندرس العديد من الفرص الاستثمارية بالمدن المصرية

ترشيحاتنا

كان لازم أدخل على خالي بحاجة.. مصطفى أبو تورتة يكشف الحقيقة.. فيديو

خطيبة خاشقجي في أحضان مؤسس أمازون.. شاهد | صور أثارت موجة غضب عربية ودولية

أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور

نجم الأهلي يغيب عن المران الجماعي.. تعرف على التفاصيل

تعليقات صادمة على استبعاد محمد صلاح من المنتخب.. شاهد

روب ولا فستان.. شاهد الراقصة جوهرة تتألق في أحدث جلسة تصوير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في صدى البلد للحديث عن إطلالاتها الجريئة وأغنياتها وحب حياتها

أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور

صمداي.. بيت الدلافين الأجمل في بقاع البحر الأحمر