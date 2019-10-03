على خطى تيليجرام.. واتساب يضيف بعض المزايا الجديدة

يعد تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام "Telegram"، أقوى منافس لتطبيق واتساب "WhatsApp" الأشهر عالميًا، وعلى الرغم من وجود 1.5 مليار مستخدم للخدمة شهريا، إلا أن الخدمة تفتقر إلى العديد من المزايا التي يوفرها منافسه، إلا أن واتساب يسعى دائمًا للبقاء في صدارة تطبيقات التراسل الفورى، من خلال إضافة العديد من الميزات المحدثة والمحسنة لمنصته.



وعلى الرغم من أن تيليجرام يأتي في الترتيب الثاني كأكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخدامًا، إلا أن التطبيقان يدعمان ميزات مشابهة، إليك أبرز الميزات التي ظهرت أولًا على تيليجرام Telegram قبل ظهورها على واتساب WhatsApp، وفقًا لما ذكره موقه "gadgets africa".



1. ميزة التشفير من النهاية إلى النهاية (End-to-end Encryption):

خلال السنوات الماضية، قان تطبيق واتساب بحفظ الرسائل في صورة نص عادى على خوادمه، مما يعني أن أي شخص يمكنه الوصول إليها ويكون قادر على قراءة الرسائل، ولكن عند ظهور تطبيق تيليجرام طرح ميزة تشفير الرسائل كطبقة أمان إضافية، ويعمل التشفير من خلال عدم إرسال الرسالة كنص عادى، بل فى شكل سلسلة مشفرة من الأرقام تحتاج إلى مفتاح لا يمتلكه سوى جهاز المرسل والمتلقى لتلك الرسالة.



2. القدرة على مشاركة المستندات:

كانت ميزة مشاركة الملفات موجودة على كلا التطبيقان الأساسيين ولكن Telegram لا يدعم الملفات الأكبر حجمًا فحسب، بل أضاف ميزة أخرى إليها وهي ميزة مشاركة تنسيقات ملفات متعددة، وهو الشيء الذي عمل على تطويره واتساب مؤخرًا.



3. نسخة الويب:

كلا التطبيقان يدعم ميزة فتح نسخة خاصة من التطبيق من خلال متصفح الويب، وتلك الميزة أصدرها تيليجرام أولًا.



4. رابط الانضمام إلى المجموعة:

ظهرت هذه الميزة مؤخرًا علي تطبيق واتساب، والتي تسمح لمسؤولين المجموعة بتبادل الروابط بين المستخدمين للانضمام إلى مجموعتهم أذا رغبوا بذلك،ولكن ظهرت تلك الميزة لأول مره علي تيليجرام.



5. إشعارات الإشارة:

عتد قيام مستخدمو واتساب بذكر أسمك أو الإشارة إليك في محدثات واتساب، لا ترسل لك الخدمة إشعارًا بذلك، ولكن على غرار تيليجران أصبح الآن واتساب يدعم هذه الميزة.



6. الرد على رسائل محددة:

ميزة الرد على رسائل معينة تم إرسالها إليك لم يكن متاحًا من قبل على تبيق واتساب، ولكن بعد أن طرحها تيليجرام قام واتساب بإضافة الميزة على منصتة.



7. حذف الرسائل:

وفقا للتقارير التى توضح أن ميزة حذف الرسائل على واتساب ليست فعالها كما هى في تطبيق تيليجرام.



8. رسائل التدمير الذاتي:

أعلنت الشركة المالكة لواتساب مؤخرًا عن اختبار ميزة التدمير الذاتي للرسائل، وعلى الرغم من أنها ميزة جديدة على التطبيق، ولكن ميزة التدمير الذاتي للرسائل شائعة على تطبيق تيليجرام منذ سنوات.