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منوعات

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. أغرب 5 معلومات عن المعدن النفيس وأماكن استخراجه

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:09 م
صدى البلد
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كريم جمال
ارتفعت مؤخرًا أسعار الذهب بشكل ملحوظ عالميًا، وهو الأمر الذى جعل كلمة الذهب ضمن الأكثر بحثاَ على مواقع الإنترنت المختلفة، ولكن قبل ذلك لا بد من معرفة بعض الحقائق الغريبة عن هذا المعدن.

وبحسب موقع lolwot، نستعرض أغرب المعلومات عن الذهب، الذى أصبح شريكا أساسيا فى بعض وجبات المطاعم الفارهة فى العالم.

1- صغير الحجم

لأن معدن الذهب غالى وثمين، يتم العثور عليه بكيات صغيرة، ولكن أكبر قطعة ذهب تم العثور عليها كانت تزن 250 كجم.

2- لا يصلح لدبلة الزواج

لا يفضل أن تكون دبلة زواجك من الذهب لأنها ستتآكل بعد عام واحد من زواجك، وتخسر تدريجيًا 6 ملليجرام من وزنها.

3- موجود فى المحيطات

تحتوى مياه المحيطات فى كوكب الأرض على حوالي 20 مليون طن من الذهب.

4- يمكنك أكله

لك أن تتخيل أن العديد من المطاعم الراقية حول العالم تقدم وجباتها برقائق الذهب، بعدما تبين أن معدن الذهب صالح للأكل.

5- جاء من الفضاء

يعتقد الكثيرون أن الذهب فى الأصل متواجد بباطن الأرض، إلا أن حقيقة تواجده تأتي بعدما اصطدمت عدة نيازك بالأرض منذ حوالي 200 مليون سنة.
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