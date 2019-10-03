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تعليم

جامعة بنها تعقد حوارا مجتمعيا لاستطلاع الآراء حول الجامعة الأهلية بالعبور

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:56 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
عقدت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورشة عمل وحوار مجتمعى لاستطلاع الآراء المجتمعية حول إنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور والخطة الإستراتيجية الخاصة بها وبيان مدى احتياجات المجتمع للكليات والبرامج الجديدة بها.

وأكد الدكتور السعيد حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل للمنشآت الجديدة بالعبور لأنها جزء من الاستثمارات التي خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية، مشيرا الى أن الجامعة الأهلية بالعبور المزمع إنشائها ستكون غير هادفة للربح، حيث إن الهدف منها تقديم خدمة تعليمية وفقًا لمعايير الجودة الدولية وبتكلفة مناسبة، موضحًا أنه من المقرر أن تضم الجامعة الجديدة تخصصات وكليات غير نمطية مرتبطة بسوق العمل.

من جانبه أشار الدكتور المغربي الى أن ورشة العمل تهدف إلى التعرف على الكليات والبرامج التي تحتاجها مدينة العبور والمجتمع المحيط فى ضوء خطة الدولة واحتياجات سوق العمل بما يصب في مصلحة المجتمع، لذلك تم تحديد نقاط القوة والضعف وكذلك الفرص والتحديات للجامعة الاهلية بالعبور.

وأضاف المغربي أن اللقاء المجتمعي اليوم حضره ممثلين عن العديد من الجهات المعنية منها جهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين ومديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، وكذلك عدد من مديري المعاهد والمدارس الحكومية والخاصة وأصحاب بعض المصانع والشركات.

وشارك فى ورشة العمل الدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس جامعة بنها الأسبق والدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لجامعة بنها بالعبور والدكتور محمد بسيوني عميد كلية التجارة والدكتور جمال سوسة المشرف على المدن الجامعية والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير التخطيط الاستراتيجي وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
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