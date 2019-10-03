الأب الحنين رزق.. مسن ينقل ابنته للمدرسة على كرسيه المتحرك يوميا.. صور

على كرسي متحرك يصر محمد العباد الذي يقيم في قرية التهيمية في الأحساء بالسعودية على نقل ابنته رجاء إلى مدرستها مستخدمًا في ذلك كرسيه المتحرك، والذي يستخدمه منذ إصابته في حادثة.



يستيقظ الرجل السبعيني، مبكرًا ليشرف على تجهيزاتها المدرسية، وفي آخر اليوم الدراسي ينتظرها عند باب المدرسة ليعود بها إلى المنزل، وفقًا لما ذكرته «العربية».



من جانبه، قال ملتقط الصورة فهد الملحم، إنه كان وزملاؤه في المجلس البلدي بالأحساء في زيارة لمنتزه الشيباني، لتفقد تهيئته للأشخاص ذوي الاحتياجات، كونه المسؤول عن هذا الملف، موضحًا أن المشهد استوقفه حيث إنه يحمل ألف معنى من معاني العطاء والحب والتكافل والترابط الأسري، مضيفًا أنه تحدث مع العباد واستأذنه في التقاط الصورة، وأذن له في ذلك، مشيرًا إلى أنه كان وابنته في قمة السعادة.



وتفعل وراد التوصل وتعاطف مغردو مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة العباد وابنته رجاء، حيث قال أحدهم " يوصلها إلى المدرسة، وتوصله إلى الجنة إن شاء الله".







وقال آخر "الأب يا ناس.. الأب هو الأمن والأمان والتضحية وخط الدفاع الأول لأسرته، أسأل الله ان يفرج هذا الوالد ويرزقه من حيث لا يحتسب ويطول بعمره والدينا ويرحم من مات منهم آمين"، وطالب مغردون بمساعدته وتوفير سيارة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.