الرقابة الإدارية: ضبط محاميين عرضا رشوة على موظف بالتأمينات للتغاضى عن تزوير شهادات

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على محاميين بإحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية، عرضا مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مراجع التأمينات الاجتماعية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام.



وجاء عرض الرشوة من المحاميين من أجل التغاضي عن إعداد تقرير يتضمن المخالفات المنسوبة للشركة التي يعملان بها، ومنها تزوير شهادات تأمينات عن العاملين للتهرب من سداد الاشتراكات المقررة التي تقدر بحوالي 1.3 مليون جنيه.



وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

