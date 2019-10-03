Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الرقابة الإدارية: ضبط محاميين عرضا رشوة على موظف بالتأمينات للتغاضى عن تزوير شهادات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:49 م
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
Advertisements
إبراهيم مصطفى
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على محاميين بإحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية، عرضا مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مراجع التأمينات الاجتماعية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام.

وجاء عرض الرشوة من المحاميين من أجل التغاضي عن إعداد تقرير يتضمن المخالفات المنسوبة للشركة التي يعملان بها، ومنها تزوير شهادات تأمينات عن العاملين للتهرب من سداد الاشتراكات المقررة التي تقدر بحوالي 1.3 مليون جنيه.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرقابة الادارية تلقى القبض على رجل أعمال عرض رشوة 250 ألف جنيه لتسهيل صرف مستحقاته

الرقابة الإدارية: ضبط مدير مشروعات واخر بشركة مقاولات كبرى تقاضوا رشوة 800 ألف جنيه

ترشيحاتنا

أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور

رغم إشادة فايلر بقدراته.. نجم الأهلي يطلب الرحيل الي الاتحاد السكندري.. تفاصيل

بحكم قضائي.. علاوتان للموظفين غير الخاضعين لـ الخدمة المدنية بأثر رجعي.. تفاصيل

تفوق على مانويل جوزيه.. إنجاز تاريخي لـ فايلر مع الأهلي اقرأ التفاصيل

صدمة للزمالك.. شوبير يكشف قرار الكاف بشأن أزمة مباراة جينيراسيون

بينها الحديد والأسمنت والسيراميك.. الحكومة تعلن خفض أسعار الغاز لـ 5 صناعات إلى 5.5 و 6 دولارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في صدى البلد للحديث عن إطلالاتها الجريئة وأغنياتها وحب حياتها

أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور

صمداي.. بيت الدلافين الأجمل في بقاع البحر الأحمر