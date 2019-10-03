سنة سوداء.. قومى المرأة: تعرضنا لكثير من الاضطهاد فى فترة حكم الإخوان.. فيديو

أكدت الدكتورو مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة ، أن سنة حكم الإخوان لمصر "سودة" ، معلقًة :"أنا كنت بشوف صور ترشحهم بعيط وأشعر بحزن شديد "، متسائلًة: "هل الدولة المصرية بكل عراقتها وتاريخها تستحق هذا الحكم؟ ".



وأضافت "مرسي" خلال استضافتها عبر فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الحضارة المصرية هى أول من علمت العالم تقدير المرأة وحقوقها لذا فإن رجوع مصر لعصور ظلامية مثل عصر حكم الإخوان والذى ينتهك حقوق المرأة بشكل صارخ فكلها كانت مؤشرات سلبية .



وأوضحت أن فكر الإرهابيين المتطرف كان يدعم العنف ضد المرأة حتى أنه أسقط وثيقة حماية المرأة من العنف كما حاصرت دورها فى الفن مما أدى إلى إستباحة كل ركن فى الوطن .



ونوهت إلى أن المرأة تعرضت لكثير من الاضطهاد فى فترة حكم الإخوان، لافتًة إلى أن المشهد المخيف حقًا هو محاولة هدم كيان المجلس القومى للمرأة والذى تم خلقه للدفاع عن المرأة المصرية بكافة الأشكال لولا التصدى لهذا لكان هُدم الكيان بالفعل .



وتابعت قائلًة: "الإخوان فصيل سياسي يتدخل فى كل شيء من أجل تحقيق أغراضهم السياسية دون النظر إلى مصلحة الوطن ، والمرأة بالنسبة لهم كتلة لذا يحاولون الضغط عليها من خلال الضغط على احتياجاتها مثل السكر والزيت".



وأشارت إلى أن جماعة الإخوان كانوا ينظرون إلى المرأة بنظرة فيها تهميش وتجنب فكانوا يرون أنه يجب ألا يكون للمرأة صوت فى الحياة السياسية.