حازم إيهاب على مسرح الهوسابير بـ سكة سفر

يعكف الفنان الشاب حازم إيهاب حاليًا على إجراء البروفة النهائية لمسرحيته الجديدة سكة سفر ، والمقرر عرضها على مسرح الهوسابير .



مسرحية "سكة سفر" من تأليف و إخراج وليد طلعت ، ومن المقرر بدء عرضها يوم الخميس القادم ، بواقع 3 مرات أسبوعيًا.



بدأ حازم إيهاب مشواره الفني في عام 2013 ، ودرس في المعهد العالي للسينما، حيث قدم عدة أعمال مسرحية منها مسرحية (هاملت المليون) في عام 2015.