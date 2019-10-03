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فن

حازم إيهاب على مسرح الهوسابير بـ سكة سفر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:55 م
صدى البلد
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أحمد البهى
يعكف الفنان الشاب حازم إيهاب حاليًا على إجراء البروفة النهائية لمسرحيته الجديدة سكة سفر ، والمقرر عرضها على مسرح الهوسابير .

مسرحية "سكة سفر" من تأليف و إخراج وليد طلعت ، ومن المقرر بدء عرضها يوم الخميس القادم ، بواقع 3 مرات أسبوعيًا.

بدأ حازم إيهاب مشواره الفني في عام 2013 ، ودرس في المعهد العالي للسينما، حيث قدم عدة أعمال مسرحية منها مسرحية (هاملت المليون) في عام 2015.
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