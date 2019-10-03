تعليم القليوبية: ندب 448 معلما لحل أزمة عجز المدرسين

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، أن المحافظة تعاني من نقص في بعض التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، والمديرية أعدت دراسة بنسب العجز ورفعها لوزارة التربية والتعليم، موضحا أنه تم حل الأزمة بشكل كبير من خلال تطبيق الندب الجزئي والكلي وفقا للقواعد التي حددها القانون 202 لسنة 2013م.



وأضاف عجلان أن باقي مراحل التعليم الأساسي لا يوجد بها عجر بالتخصصات، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر كانت في سوء توزيع المدرسين سواء داخل الإدارة الواحدة والمدرسة أو في بعض الإدارات الكبرى منها إدارة بنها والإدارات المجاورة للعاصمة، التي كانت تعاني من تكدس عددي لا يقابله زيادرة في الإدارات وهو ما تم الانتباه إليه وإعادة التوزيع مع مراعاة الظروف الأسرية.



وأشار الى أنه قد تم إصدار قرارات الندب لنقل المعلمين إلى الإدارات التعليمية بالمحافظة التى تعانى نقص المعلمين ببعض المواد الدراسية منها إدارات شبرا الخيمة وشبين القناطر الخانكة والخصوص والعبور وذلك لسد العجز، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ قرارات الندب بنظام الإزاحة وهو ندب المعلم أو المعلمة إلى أقرب إدارة تعليمية من الإدارة التعليمية التابع لها، وذلك إلى أن يتم سد العجز نهائيا بالإدارات البعيدة من أقرب إدارات لها.



وتابع وكيل الوزارة الى أنه بلغ قرارات الندب للمعلمين بالمحافظة 448 قرار ندب، تمثلت فى ندب 120 معلما بمادة الرياضيات و90 لمادة العلوم و50 معلما بالدراسات الاجتماعية، و3 معلمين باللغة الفرنسية، و45 اللغة الإنجليزية، و140 معلما باللغة العربية، مشيرا إلى أنه تم استثناء المعلمين من ذوى الاحتياجات الخاصة والمعينين بنسبة 5% ومرضى الأمراض المزمنة وفق تقارير طبية موثقة من التأمين الصحى، مؤكدا أن هؤلاء لهم ظروف خاصة ولا يجب أن نثقل عليهم.



وأوضح عجلان أنه تم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة للتنبيه على مديرى المدارس التابعة لهم بسرعة إنهاء إخلاء طرف المعلمين الصادر لهم خطابات نقل أو ندب من الإدارة على وجه السرعة ولصالح العمل، مشيرا إلى أنه تم التنبيه فى حالة حدوث عجز بأى مدرسة بعد تنفيذ الإخلاءات على مدير المدرسة مخاطبة الإدارة التابع لها فورا لمحاسبة المتسبب.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم انتداب المعلمين الصادر لهم قرارات نقل أو ندب مع مراعاة القانون الوزارى رقم 202 الخاص بالنقل والندب، مشيرا إلى أنه يتم إنهاء انتداب المعلمين فى 30 يونيو 2020 على أن يعود كل منهم لمدرسته.

