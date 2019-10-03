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حوادث

الرقابة الإدارية تلقي القبض على منتحل صفة مستشار إعلامي لإحدى الجهات السيادية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:56 م
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
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إبراهيم مصطفى
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أشخاص انتحلوا صفة مسئولين بمؤسسات الدولة على خلاف الحقيقة.

وطالبت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتحري عن هوية الأشخاص وصفتهم الوظيفية ممن يدعون قدرتهم على إنهاء مصالح المواطنين بشخصهم أو بتواصلهم مع مسئولين حكوميين، والإبلاغ عن أي حالات تثير الشك والريبة في التعامل معهم، للحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة وعدم فقدان ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وفي هذا الإطار، تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص وشهرته "س. ز" لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لإحدى الجهات السيادية على خلاف الحقيقة، مما مكنه من توطيد علاقاته بالعديد من المسئولين، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

وكذلك ضبط شخصين انتحلا صفة ضابطين بالقوات المسلحة والداخلية، وأوهما المواطنين بقدرتهما على قبول أبنائهم بالكليات العسكرية، وحصلا من جراء ذلك على مبالغ مالية قُدرت بحوالي 500 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
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