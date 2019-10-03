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تعليم

النصر حليف مصر.. حفل بجامعة المنصور في ذكرى نصر أكتوبر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:52 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تنظم جامعة المنصورة الثلاثاء القادم حفلا فى الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر، وذلك حرصًا منها على تنمية الحس الوطني وتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب تحت شعار "النصر حليف مصر" برعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس الجامعة.

يقام الحفل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالإدارة العامة للجامعة، وبحضور لفيف من أبطال حرب أكتوبر ومصابي العمليات العسكرية والإرهابية من القوات المسلحة والشرطة.

جدير بالذكر أن الحفل سيتضمن طابور عرض عسكري مُقدم من طلاب الجامعة المُشاركين في التربية العسكرية، وفقرات استعراضية مُقدمة من طلاب كلية التربية وكذلك فقرات غنائية مُقدمة من طلاب كلية التربية النوعية بالجامعة.

كما يشمل الحفل التحدث عن مواقف لبعض أبطال حرب أكتوبر مع عرض فيلمًا وثائقيًا عن انتصارات أكتوبر المجيدة.
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