سلمى أبو ضيف تتعرض لهجوم شرس بسبب بشرتها.. والفنانة ترد بقوة

تعرضت الفنانة سلمى أبو ضيف، إلى هجوم شرس من جانب أحد متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث سخر من بشرتها السمراء وقال لها: "اسوديتى أوى".



وهو ما دفع سلمى للرد عليها بقوة وبدون تجريح فى جمهورها قائلة: "انا بحب كدة .. بحب السمار".



وكانت نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها على عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بفستان قصير وان شولدر باللون الأبيض ومنقط بالأسود، وانتعلت حذاء عاليا باللون الأسود.



وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان البنية والسوداء للعيون والرموش السوداء وأحمر شفاة باللون البنى.



ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط كبير لإكمال إطلالتها.