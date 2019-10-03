Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سلمى أبو ضيف تتعرض لهجوم شرس بسبب بشرتها.. والفنانة ترد بقوة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:59 م
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
Advertisements
أحمد إبراهيم
تعرضت الفنانة سلمى أبو ضيف، إلى هجوم شرس من جانب أحد متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث سخر من بشرتها السمراء وقال لها: "اسوديتى أوى".

وهو ما دفع سلمى للرد عليها بقوة وبدون تجريح فى جمهورها قائلة: "انا بحب كدة .. بحب السمار".

وكانت نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها على عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بفستان قصير وان شولدر باللون الأبيض ومنقط بالأسود، وانتعلت حذاء عاليا باللون الأسود.

وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان البنية والسوداء للعيون والرموش السوداء وأحمر شفاة باللون البنى.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط كبير لإكمال إطلالتها.
سلمى أبو ضيف تتعرض لهجوم شرس بسبب بشرتها.. والفنانة ترد بقوة
سلمى أبو ضيف تتعرض لهجوم شرس بسبب بشرتها.. والفنانة ترد بقوة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. أروى جودة بإطلالة رقيقة من مهرجان الجونة

بـ الأسود.. إطلالة ساحرة لـ لقاء الخميسي

بـ الأبيض .. هند صبرى في أول ظهور بعد مهرجان الجونة السينمائي

بـ ظهر مكشوف وشفاف.. لقاء الخميسى بإطلالة جريئة

بـ قصير وفضى.. هند صبرى تتألق فى إطلالة أنيقة

بـ فستان لامع.. ديانا كرزون بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

أنا صاحب الكورة | حكاية سيمفونية عزفها لاعبو الأهلي بقيادة فايلر أسقطت الإنتاج برباعية في الدوري.. فيديو

سايق دلاله.. هكذا انطلق نسر فايلر مع الأهلي الموسم الجديد

أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور

المعلمين تزف بشري للأعضاء بشأن المعاشات.. تفاصيل

بينها الحديد والأسمنت والسيراميك.. الحكومة تعلن خفض أسعار الغاز لـ 5 صناعات إلى 5.5 و 6 دولارات

رد فعل قوى من الزمالك عن أنباء إعادة لقاء جينيراسيون السنغالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في صدى البلد للحديث عن إطلالاتها الجريئة وأغنياتها وحب حياتها

أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور

صمداي.. بيت الدلافين الأجمل في بقاع البحر الأحمر