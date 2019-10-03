إسرائيل على صفيح ساخن.. نتنياهو يستعد لانتخابات ثالثة.. تأزم المفاوضات مع جانتس وليبرمان ولبيد.. والكنيست يؤدي اليمين الدستورية دون حكومة جديدة

نتنياهو يهاجم يائير لبيد

فشل لقاء نتنياهو وليبرمان

نتنياهو يستعد لإجراء انتخابات ثالثة في إسرائيل

عقد أولى جلسات الكنيست والقائمة العربية تقاطع

الكنيست الإسرائيلي يؤدي اليمين الدستورية دون حكومة جديدة



يؤدي الكنيست الإسرائيلي اليمين الدستورية اليوم الخميس دون تشكيل حكومة إسرائيل وذلك بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته في تشكيلها.



وأدي أعضاء الكنيست الذين تم انتخابهم في 17 سبتمبر اليمين الدستورية في الساعة الـ 4 عصرًا بتوقيت تل ابيب بعيدا عن الأجواء الاحتفالية بسبب التعثر الذي يرافق تشكيل الحكومة.



والتقى نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود صباح الخميس وزير الدفاع السابق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان دون اى نتائج للاجتماع.



وبناء عليه كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأسبوع الماضي نتنياهو تشكيل الائتلاف الحكومي وأمام نتنياهو 28 يوما من لحظة التكليف للقيام بذلك وفي حال فشله في تشكيل إئتلاف حكومي، على الرئيس الإسرائيلي إما أن يكلف بيني جانتس محاولة تشكيل الحكومة، أو أن يطلب من البرلمان الموافقة على مرشح من خلال تصويت ما لا يقل عن 61 عضوا في البرلمان من أصل 120.



وطرح ريفلين حلا وسطا لتشكيل حكومة وحدة قد يؤدي إلى بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء على أن يتنحى في حال ثبتت التهم الموجهة ضده وفي حال اتهام نتنياهو ، يتولى جانتس رئاسة الوزراء لفترة مؤقتة ويلقى هذا الحل ترحيب نتنياهو بينما جانتس يرفضه.

ويستعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لاجراء انتخابات ثالثة، نظرا لعدم تمكنه من تشكيل حكومة، لذلك يعمل ايضا على إجراء انتخابات تمهيدية لحزبه الليكود خلال اسابيع، في محاولة لضمان منصبه كرئيس للحزب في حال عقدت انتخابات عامة جديدة.



وكتب عضو الكنيست جدعون ساعار، في حسابه في "تويتر" أنه "أنا مستعد" في إشارة إلى أنه سينافس على رئاسة الليكود.



وتأتي خطوة كهذه من جانب نتنياهو، وفقا للمصادر في الليكود بهدف أن يصل كرئيس منتخب لليكود إلى مرحلة الـ21 يوما، التي يتوقع أن تفوض الكنيست باختيار أحد أعضائها من أجل تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.



ويأمل نتنياهو بأن إعادة انتخابه رئيسا لليكود ستضمن ألا يهدد أحد من قادة هذا الحزب مكانته في الليكود وقالت مصادر في الليكود إن "هدف هذه الخطوة هو تكسير وهم التمرد في الليكود الذي تتمناه الأحزاب الأخرى، وهو الأمر الذي يعيق انضمامهم لحكومة وحدة" في إشارة إلى كتلة "ازرق وابيض".



في وقت سابق من اليوم، قال بيني جانتس، زعيم تحالف ازرق ابيض ، إن فرص التوصل إلى اتفاق مع الليكود لم تنتهي بعد، مضيفا قبل افتتاح الكنيست الثاني والعشرين "ستخبرنا الأيام القليلة المقبلة ما إذا كنا في طريقنا إلى الكنيست الثالثة والعشرين قبل بدء الكنيست الثانية والعشرين".



وعقد نتنياهو وليبرمان اجتماعًا قصيرًا هذا الصباح ، وبعد الاجتماع ، قال الطرفان إنه لم يتم تحقيق أي تقدم.



في غضون ذلك ، قال الليكود أنهم يفكرون في إعادة التفويض إلى الرئيس ريفلين.



وقال حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ان السبب الوحيد الذي يحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الرئيس المشترك لـ "كاحول لافان" يائير لبيد.



وتابع نتنياهو ان لبيد يحتجز رئيس الحزب بيني جانتس رهينة مضيفا انه لسبب لم يتضح بعد يستسلم جانتس له.



وأضاف في بيان اصدره انه من غير المعقول ان يجر لبيد دولة بأكملها نحو الانتخابات لمجرد عدم رغبته في التخلي عن حلمه في أن يكون رئيسا للوزراء بالتناوب مع جانتس.



ومن جهته عقب لبيد قائلا "ان رئيس الوزراء هو الذي يحول دون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويعمل كل ما بوسعه لقيادة الدولة نحو انتخابات".



من المقرر أن تعقد اليوم الخميس، الجلسة الافتتاحية للكنيست الـ22، وسيؤدي خلالها أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا، يمين الولاء واعلنت القائمة العربية المشتركة المقاطعة.



وذكرت قناة "كان" العبرية، أن الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، سيفتتح الجلسة الأولى للكنيست الـ22، وسيدعو خلالها الأحزاب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.



وقالت القناة العبرية، إن القائمة العربية، قررت مقاطعة الجلسة الافتتاحية للكنيست، وذلك ضمن خطواتها الاحتجاجية على زيادة حالات القتل بالوسط العربي.



وأضافت القناة، أن هناك توقعات بالتوجه مرة ثالثة للانتخابات العامة للكنيست، في حال فشلت جهود ومفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية.



وأشارت القناة العبرية، الى أن التشكيلة الجديد للكنيست الـ22، ستكون مركبة من 9 قوائم انتخابية، أكبرها قائمة "كاحول لفان" بـ33 مقعدا، مع تراجع عدد النساء بالكنيست إلى 28، مقارنة بالكنيست السابقة.